Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda yolları kamulaştıracağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kara yollarının "Yap-işlet-devret" modeliyle yapılmasını eleştirerek iktidar olduklarında kamulaştıracaklarının sözünü verdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de nakliyecilerle bir araya geldi. 'Yap, işlet devret' modeliyle yapılan köprü ve otoyollardaki yüksek ücretlere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Adı ' Yap, işlet, devret'. Yap, işlet devret ne demektir? Sen yapacaksın, işleteceksin belli bir süre sonra da devlete devredeceksin. Şimdi, yap, işlet üstüne para al, olağanüstü kar ettikten sonra da devlete ver. Hem balı var, hem kaymağı var. Sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını kamulaştıracağız. Öyle uçuk rakamlar olmayacak, soygun düzeni olmayacak. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Büyük Nakliyeci Buluşması’ programı kapsamında nakliyeciler ve kamyon şoförleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekti.

"Yolların tamamını kamulaştıracağız"

Kılıçdaroğlu, kara yollarının "Yap-işlet-devret" modeliyle yapılmasını eleştirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de hep beraber bir 'Deli Dumrul' hikayesi yaşıyoruz. Otoyollar, köprüler, tüneller yapıyorlar, gayet güzel. Niye yaptınız diye hiç sormadım, ihtiyaç varsa yapılır ama şu soruyu sorduk, 'Bunları kaça yaptınız ve ne kadar garanti verdiniz?' Adı yap-işlet-devret. Bu ne demektir, sen yapacaksın, işleteceksin belli bir süre sonra da devlete devredeceksin. Şimdi yap, işlet, üstüne para al, olağanüstü kar elde ettikten sonra da devlete ver. Hem balı hem kaymağı var. Şimdi sizi o yollardan geçmeye mecbur kılıyorlar. Avro, dolar üzerinden fiyat biçiyorlar. 'Bunları kaça yaptınız?' diye sorduk, cevabı yok. 'Ticari sır bu', ne demek ticari sır? Ben parasını ödüyorsam bunun ticari sırrı olmaz, bu devletin yolu. Sizlerin oyuyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını kamulaştıracağız."

Şimdi sizi o yollardan geçmeye mecbur kılıyorlar. Avro, dolar üzerinden fiyat biçiyorlar. Sorduk bunları kaça yaptınız… Cevabı yok. ‘Hem ticari sır bu’ Ne demek ticari sır? Ben parasını ödüyorsam bunun ticari sırrı olmaz, bu devletin yolu. Kaça yapıldı bu, bilmiyorum.=Yüksek bedeller alıyorlar sizden. Navigasyondan sizleri oraya yönlendiriyorlar, bazen trafik polisi arkadaşlar yönlendiriyorlar, öyle talimat almıştır. Söyleyeyim sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını kamulaştıracağız. Yüksek bedeller alıyorlar sizden. Navigasyondan sizleri oraya yönlendiriyorlar, bazen trafik polisi arkadaşlar yönlendiriyorlar, öyle talimat almıştır. Söyleyeyim sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını kamulaştıracağız.

"Suriye'den Mısır'a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacağız"

Türkiye'nin, dış politikada sorunları olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İktidar olduğumuzda, inşallah oluruz, Suriye ve Mısır ile hemen barışacağız, karşılıklı büyükelçiliklerimizi açacağız. Suriye'den Orta Doğu'ya, Mısır'a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacağız. Dış politikada kavgayı değil, barışı önceleyeceğiz. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, buralarda karşılaştığınız sorunları da biliyoruz. Sarp Sınır Kapısı'nda günlerce bekleyen tır şoförlerini, Azerbaycan'ın bizden aldığı ekstra paraları, sizi zorla Ro-Ro üzerinden mal taşımaya sevk ettiklerini, 2 bin-2 bin 500 dolar ekstra para aldıklarını biliyoruz. Yabancı tırlardan alınmayan paraların Türk tırlarından alındığını biliyorum. Bunlar olurken bu hükümet niye uykuda, neden müdahale etmiyor? Bu tırlar, şoförler bizim değil mi? Onların kazandığı para Türkiye'ye gelmiyor mu? Neden bunlara sahip çıkılmıyor ve neden dış politikada bu konuda oturulup görüşülmüyor? 'İki devlet bir millet', güzel. İki devlet bir milletsek bizim tırlara neden farklı muamele ediyorsunuz? Bunu sormayacak mıyız? Bir telefona bakar."