3600 ek gösterge önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih ve talimat verdi

Milyonlarca polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisinin merakla beklediği 3600 ek göstergede önemli gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih ve talimat verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in de hazır bulunduğu görüşmede 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme konuşulurken, milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge konusu da masaya yatırıldı.

ERDOĞAN TARİH VE TALİMAT VERDİ

Toplu Sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.

Emekli maaşları bin TL artacak

Posta'da yer alan habere göre 3600 ek göstergeden faydalanarak emekli olan memurun emekli aylığını 800-1.000 lira arasında artacak.

Taslak metin belli olmuştu

2022 yılı içinde tamamlanması beklenen 3600 ek gösterge konusunda Ak Parti'nin üzerinde çalıştığı taslak metin daha önce belli olmuştu.

4 meslek grubu için hazırlan 3600 ek gösterge taslak metinin; şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroların da faydalanacağı şekilde genişletileceği de belirtilmişti.