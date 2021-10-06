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Malatya'da koronavirüse yakalanan antrenörden acı haber geldi

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Malatya'da koronavirüse yakalanan antrenörden acı haber geldi

MALATYA’da Antrenörlük yapan Cebrail Şahin (40), yeni tip korona virüsten (Covid-19) vefat etti.

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Malatya 1. Amatör Futbol Ligi takımlarından Arapgirgücü Spor’un Antrenörü Cebrail Şahin’in yakalandığı korona virüs yenik düştü. Malatya’da değişik kulüplerde futbol oynayan, daha sonra takımlarda yardımcı antrenörlük yapan, son olarak Arapgirgücü Spor Antrenörlüğü görevinde bulunan Cebrail Şahin’in cenazesi, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camisinde kılınan cenaze namazından sonra burada defin edildi.
Cebrail Şahin’in bekar olduğu öğrenildi.

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