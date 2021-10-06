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Samsun'da Telefonlara arayıp yakınlarını çağırdı! Kendisini öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Samsun'da Telefonlara arayıp yakınlarını çağırdı! Kendisini öldürdü

SAMSUN'da eşinden boşanma aşamasında olan bir kişi yakınlarını telefonla arayarak yanına çağırdı, daha sonra da tüfekle kendini vurdu.

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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Esençay Mahallesi Çakmak Barajı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 36 yaşındaki Baki Aygün, yakınlarını telefonla arayarak bulunduğu yeri tarif etti. Aygün, 'yaşaması için bir sebep olmadığını, kendisini öldüreceğini' söyledi. Baki Aygün'ün yakınları da durumu jandarmaya bildirdi.

Bir yakını olay yerine giderek Baki Aygün'ü ikna etmeye çalışırken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi. Jandarma olay yerine vardığında Baki Aygün yakınının gözü önünde tüfeği sol göğsüne dayayarak tetiği çekti. Aygün hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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