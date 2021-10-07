Bilecik'te uzun kuyruk oluştu günlük 560 bin TL kazanıyorlar
Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde yetiştirdikleri ürünü toplayan üreticiler, uzun kuyruk oluşturdu.
BİLECİK Büyükbelen köyünde "Chandler" cinsi ceviz üreticileri günlük 560 bin lira kazanıyor. Köylüler 1000 metre rakımlı köyün verimli topraklarındaki ceviz bahçelerine sabah erken saatlerde gidiyor.
Ağaçların altına örtü seren köylüler, dalları traktör aracılığıyla silkeleyip yere düşmesini sağladıkları cevizleri temizleyerek çuvallara dolduruyor.
Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, haftanın bazı günlerinde köye gelen tırın kasasındaki kantarda tarttırdıkları cevizleri alıcılara teslim ediyor.
Kilogramı 6-7 liradan alınan cevizler, kamyon ve tırlarla depolara taşınıyor.