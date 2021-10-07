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Bilecik'te uzun kuyruk oluştu günlük 560 bin TL kazanıyorlar

Anadolu Ajansı
Bilecik'te uzun kuyruk oluştu günlük 560 bin TL kazanıyorlar

Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde yetiştirdikleri ürünü toplayan üreticiler, uzun kuyruk oluşturdu.

Bilecik'te uzun kuyruk oluştu günlük 560 bin TL kazanıyorlar

BİLECİK Büyükbelen köyünde "Chandler" cinsi ceviz üreticileri günlük 560 bin lira kazanıyor. Köylüler 1000 metre rakımlı köyün verimli topraklarındaki ceviz bahçelerine sabah erken saatlerde gidiyor.

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Bilecik'te uzun kuyruk oluştu günlük 560 bin TL kazanıyorlar

Ağaçların altına örtü seren köylüler, dalları traktör aracılığıyla silkeleyip yere düşmesini sağladıkları cevizleri temizleyerek çuvallara dolduruyor.

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Bilecik'te uzun kuyruk oluştu günlük 560 bin TL kazanıyorlar

Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, haftanın bazı günlerinde köye gelen tırın kasasındaki kantarda tarttırdıkları cevizleri alıcılara teslim ediyor. 

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Bilecik'te uzun kuyruk oluştu günlük 560 bin TL kazanıyorlar

Kilogramı 6-7 liradan alınan cevizler, kamyon ve tırlarla depolara taşınıyor.

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