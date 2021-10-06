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AK Parti'ye bir katılım daha! Erdoğan o isme rozet taktı

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AK Parti'ye bir katılım daha! Erdoğan o isme rozet taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından düzenlenen törende, Demokrat Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e rozetini taktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e rozet taktı. Şahin Demokrat Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, portresinin mermere işlendiği tablo hediye etti.

Erdoğan, AK Parti'ye geçen Şahin, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ayfonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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