Malhun Hatun kimdir kaç yaşında neden öldü? Malhun Hatun çocukları

ATV dizisi Kuruluş Osman 2. sezonu ile başlıyor. Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, ikinci evliliğini Malhun Hatun ile yapıyor. Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Peki Malhun Hatun kaç yaşında, neden öldü?

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Kuruluş Osman dizisi bu akşam ATV'de 2. sezonu ile başlayacak. Diziye Orhan Gazi'nin doğumu damga vuracak. Peki Osman Gazi kimdir, ne zaman öldü ve Osman Gazi'nin eşleri Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun kimdir? kinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Malhun Hatun kimdir: Bazı eserlerde Şeyh Edebali'nin kızı olarak gösterilen Malhun Hatun aslında Anadolu Selçuklu veziri olan Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

Râbi'a Bâlâ Hâtun

Bostanzade Yahya Efendi Mâl Hâtun'u Tarih-i Saf adlı eserinde Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun olarak göstermiştir. Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun, ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı," der

Malhun Hatun kim oynuyor: Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.