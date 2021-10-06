Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması bize 3 opsiyon söyledi

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile ilgili temasa geçtiklerini söyleyerek, "Bize 3 opsiyonu söyledi. Kanada, Hollanda ve Türkiye. Ferdi, karar verirse kendisini A Milli Takım'da görmek isteriz." dedi.

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Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım için temasa geçtiklerini söyleyen Hamit Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu, çok yetenekli bir futbolcu. Biz A Milli Takım olarak kendisiyle temasa geçtik. Bize 3 opsiyonu söyledi. Kanada, Hollanda ve Türkiye. Ferdi, karar verirse kendisini A Milli Takım'da görmek isteriz." dedi.

"Tarafını net belli etsin"

Altıntop, "Genel manada bayrak seçilmez, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassasım. Ben hiç kimseyi bu konuda ağır eleştirmek istiyorum. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. Milli takım değerlidir, kıymetlidir. Bayrak seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık ve net belli etsin." şeklinde konuştu.