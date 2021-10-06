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Bartın Saadet Partisi İl Başkanı aracında başından vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Bartın Saadet Partisi İl Başkanı aracında başından vurulmuş halde bulundu

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

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Edinilen bilgilere göre Bartın Türbe mevki'inde yer alan Şehitlik yanında bir otomobilin uzun süredir park halinde olduğunu gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay’ın 74 DC 525 plakalı otomobilinin içinde silahla başından vurulduğu tespit edildi. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Yurtbay’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yurtbay’ın silahla intihar ettiği değerlendirilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ünal Yurtbay 1969 yılında Bartın’da doğdu. Ortaöğretimini Bartın Lisesi’nde tamamladı. Bir müddet fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Yurtbay, askerliğinin ardından kuyumculuk sektörüne girdi.
1988’den bu yana Saadet Partisi’nde İl Başkanlığının yanı sıra Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyeliğinde de bulundu.
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Saadet Partisi 27'nci dönem Bartın 1'inci sıra Milletvekili Adayı oldu.
Yurtbay, evli ve iki çocuk babasıydı.

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