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Hastalık sonrası ortaya çıkıyor: Kovid parmağı sendromu! Özellikle çocuk ve gençlerde var

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Hastalık sonrası ortaya çıkıyor: Kovid parmağı sendromu! Özellikle çocuk ve gençlerde var

Paris Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, son zamanlarda koronavirüse yakalananlarda sık görülen 'Kovid parmağı sendromu'nun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini ortaya koydu.

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İngiltere'nin saygın tıp dergilerinden British Journal of Dermatology'de Kovid-19 geçirenlerin ayak parmaklarında kızarıklık, morluk ve şişlik oluşması ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, el ve ayak parmaklarında görülen 'kovid parmağı sendromu'nun özellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görüldüğünü ve son zamanlarda artışa geçtiğini belirtti.

Çalışmada, Kovid parmağı görülen 50 vaka ile benzer lezyonları olan ancak Kovid-19’la ilişkili olmayan 13 hasta karşılaştırıldı.

Araştırma sonucunda, Kovid parmağı sendromunun bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı saldırı moduna geçtiğinde görüldüğü belirlendi. Ayrıca, lezyonlu bölgenin içerisinde iltihap olabileceği ve yürüme zorlukları oluşturabileceği belirtildi.

Çalışmada yer alan Ayak Hastalıkları Uzmanı Dr. Ivan Bristow, çok uzun süre soğukta kalan veya dolaşımı zayıf olan kişilerde görülen soğuk algınlığı lezyonlarına benzer şekilde 'Kovid parmağı'nın genellikle kendi kendine iyileştiğini, ancak bazı vakalarda kremler gibi ek ilaçlar gerekebileceğini belirtti.

Danışman dermatolog ve İngiliz Cilt Vakfı sözcüsü Dr. Veronique Bataille ise, "Tedavi, döküntünün semptomlarına ve şiddetine bağlı olarak değişir. Genellikle kendi kendine çözülür, ancak haftalarca sürebilir ve akut enfeksiyondan sonra veya daha önce asemptomatik bireylerde de ortaya çıkabilir" dedi. Bataille, aşılanmış kişilerde Kovid parmağının daha nadir görüldüğünü vurguladı.

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