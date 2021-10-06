Polonyalı giyim şirketi üretimi Türkiye'ye kaydırmayı planlıyor

Polonya merkezli hazır giyim şirketi LPP, Asya-Avrupa arasındaki navlun fiyatlarındaki artıştan ve teslimat gecikmelerinden dolayı, üretimin daha pahalı olmasına rağmen tedarik zincirinin bir kısmını Türkiye'ye kaydırabileceklerini söyledi.

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Polonya merkezli hazır giyim şirketinin CFO’su Przemyslaw Lutkiewicz Türk giyim üreticileriyle temasta olduklarını belirtti.

Şirketinin analist telekonferansında konuşan Lutkiewicz Türkiye’de üretimin daha pahalı olmasına rağmen Asya’daki üretimlerinin bir kısmını Türkiye’ye kaydırabileceklerini ve arz risklerini düşürebileceklerini belirtti

Asya'dan gelecek yeni sezon koleksiyon ürünlerinde halihazırda üç haftalık gecikme yaşandığını belirten şirket, Asya-Avrupa rotasındaki navlun fiyatlarının 14-15 bin dolara kadar çıktığını ve maliyet baskısının arttığını söyledi.