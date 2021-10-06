NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'yi S-400 konusunda ikna edemedik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgütün Türkiye'yi Rus S-400 hava savunma sistemlerini terk etmeye ve onları Batılı ülkeler tarafından yapılan sistemlerle değiştirme konusunda ikna edemediği itirafında bulundu.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Stoltenberg, "Daha önce de söylediğim gibi bu NATO için önemli bir konu. S-400 hava savunma sistemleri NATO sistemleriyle entegre edilebilmeli. Ancak şu an için bu savunma sisteminde böyle bir imkan söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

S-400'ün NATO'ya entegre bir sistem olmadığını belirten Genel Sekreter, bu nedenle Türkiye'ye alternatif çözümler önerdiklerini belirtti ve bunlar arasında ABD sistemi olan Patriot ve Fransız-İtalyan ortak sistemi SAMP/T'yi gösterdi.

İttifak olarak bu meseleler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefik ve DEAŞ'ın yenilmesinde önemli bir rol oynadı. Hiçbir ülke Türkiye'den daha fazla mülteci kabul etmedi" şeklinde konuştu.