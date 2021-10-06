Bala Hatun kimdir gerçek adı ne? Bala Hatun çocukları kaç tane?

Osman Gazi dizisi ATV'de 2. sezonu ile fırtınalar estirecek. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan ve Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan dizi büyük ilgi gördü. Peki Osman Gazi kimdir, ne zaman öldü ve Osman Gazi'nin eşleri Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun kimdir? İşte Osman Gazi'nin çocukları...

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Kuruluş Osman dizisi bu akşam 2. sezonu ile ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam edecek. Her bölümü ile merakla izlenen Kuruluş Osman'a Orhan Gazi'nin doğumu damga vuracak. Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı olarak bilindiği gibi Bala Hatun aynı zamanda Osmanlı Devletinin ilk veziri Aleaddin Paşa'nın annesidir. Peki ama Özge Törer'in hayat verdiği Bala Hatun karakteri tarihte kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u kimdir, kaç çocuğu var ve nasıl öldü? sorularının yanıtları...

Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman konusu 600 yıldır hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kuruluşu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Osman Gazi'ye başarılı oyuncu Burak Özcivit hayat veriyor. Peki Osmanlı'nın kurucu olan Osman Gazi kimdir, babası ve annesi kimdir? Osman Gazi'nin eşleri ve çocukları kimdir?

Tarihteki çok önemli isimlerden biri olan Osman Gazi Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun'un oğludur. Babası Ertuğrul'dan aldığı bayrağı taşıyan Osman Gazi iki kez evlilik yapmıştır. Osman Gazi'nin ilk eşi yılında evlendiği Rabia Bala olmuştur. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Malhun Hatun olmuştur. Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur. Osman Gazi'nin çocukları şunlar; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey. Osman Gazi 1324 yılı Şubat ayında Bursa’nın fethini görmeden 67 yaşında vefat etti.

Osman Gazi kimdir: Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. Ertuğrul Gazi'nin üzerine titrediği üç oğlundan birisi olan Osman Gazi, 27 sene saltanatta kalmıştır.

Osman Bey, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir. Osman Gâzî, hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıştır; vefâtından sonra Hân ve Sultân denmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uc beyi olmuştur.

24 yaşındayken babasının yerine geçti: Osman Bey, 1258 tarihinde Söğüt’te veya Osmancık’ta dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtun’dur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gâzî, önce Kastamonu’daki Çobanoğullarına, sonra da Kütahya’daki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydılar. İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan’ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ’addin dünyaya geldi.

1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes’ûd’un 1284’de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi olmuştur. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr’ı fethetmesi ve Dursun Fakih’e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey’in yarı istiklâlini kazanması demektir.

Bala Hatun kimdir: Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi'nin ikinci eşi olarak Bala Hatun izleyicinin karşısında çıkmıştır. Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamını sürdürmüştür. Osman Bey’in eşi, Şeyh Edebali’nin kızı olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Bey’in annesi Malhun Hatun ile karıştırılabiliyor. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır. Osman Gazi, 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenmişti.

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı.

Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.