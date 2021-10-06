Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi anne ve babası kimdir? Orhan Gazi kardeşleri

Kuruluş Osman dizisi bu akşam ATV ekranlarında 2. sezonu ile başlıyor. 2. sezona Orhan Bey'in doğumu damga vuracak. Osman Gazi'nin ilk oğlu olan Orhan Bey, 7 kardeştir. Orhan Gazi'nin 8 tane çocuğu var. Peki Orhan bey döneminde neler oldu? Orhan Bey hayatı ve ölümü

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ATV ekranlarının ses getiren dizisi Kuruluş Osman bu akşam 2. sezonu ile başlıyor. Kuruluş Osman'da Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey doğacak ve Orhan bey dönemi başlayacak. Malhun Hatun'dan doğan Orhan Bey'in 8 kardeşi var. Peki Orhan Bey kimdir, kaç yaşında nasıl öldü, Orhan Bey'in eşleri ve çocukları kimdir?

Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi, Söğüt'te doğdu. Osman Bey'in ikinci eşi Malhun'dan dünyaya gelen Orhan Gazi'nin eşleri ve çocukları da merak konusu oldu. 4 eşi olan Orhan Bey'in 8 de çocuğu bulunuyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ardından padişah olan ikinci Bey olmuştur.

1326 yılında Bursa fethedildi ve ardından da başkent yapıldı. Karamürsel ve Akçakoca tarafından Kocaeli Yarımadası’nın önemli bir bölümü ele geçirildi.

Osmanlı Devleti’nin Kocaeli Yarımadası’nda yaşadığı ilerleyişinden rahatsızlık duyan Bizans Devleti, Anadolu’ya büyük bir ordu gönderdi. Ardından ise, 1329 yılında Palekanon yani Maltepe Savaşı yapıldı.

Orhan Gazi kimdir: Orhan Gazi veya Orhan Bey, 1281 Söğüt 'te doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1324 ile 1362 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Gazi'den 16.000 km² olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km² olarak bırakmıştır.

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır. Sık sık halkın arasına karıştığı, ve dertlerini dinlediği söylenir. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaeddin, "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" unvanları verilmiştir. Ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da var

"Sultan" unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahının I. Murad olduğu kabul edilmektedir; lakin bazı kaynaklar Orhan Bey'i "sultan" unvanını kullanan ilk Osman padişahı olarak kabul etmektedir. Hatta, onun adına darb edilen sikkede "Sultan-ı Azam Orhan Bey" yazılmaktadır; ve üstelik, Orhan Bey'e ait olan bir tuğra'da "Sultan Orhan" yazılmaktadır. Hatta İbn-i Batuta, Osman Gazi'yi "ilk sultan" olarak adlandırmaktadır.

Eşleri

Asporça Hatun - Bizans İmparatoru III. Andronikos'un kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi.

Nilüfer Hatun - Yarhisar Tekfurun kızı, I. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım'ın annesi.

Theodora Hatun - Bizans İmparatoru VI. İoannis'un kızı, Şehzade Halil'in annesi.

Eftandise Hatun - Mahmud Alp'in kızı.

Çocukları

Süleyman Paşa

Şehzade Murad

Şehzade İbrahim

Şehzade Halil

Şehzade Kasım

Şehzade Eyüp

Fatma Hatun

Hatice Hatun