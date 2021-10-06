ABD ve Çin'in virüs yaratmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı

Pandemi başlamadan önce 2018 yılında ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansına (DARPA) sunulan bir hibe başvurusu ortalığı karıştırdı. Pandemi kökenleri analiz grubu Drastic'e sızdırılan başvuru belgesde ABD'li ve Çinli bilim adamları yeni bir virüs oluşturmak için benzer genetik verileri karıştırmayı planladığı ortaya çıktı.

The Telegraph'ın haberine göre hibe başvurusu teklifi Daszak EcoHealth Alliance, Wuhan Viroloji Enstitüsü, Kuzey Carolina Üniversitesi ve Singapur'daki Duke NUS'u içeren bir grup adına İngiliz zoolog Peter Daszak tarafından sunuldu. Başvuru belgesinde, "Yakın ilişkili suşlardan oluşan bir panelden dizi/RNAseq verilerini derleyeceğiz ve dizileme hatalarını temsil eden benzersiz SNP'leri tarayarak tam uzunluktaki genomları karşılaştıracağız" ifadeleri yer aldı.

Veritabanı çevrimdışına alındı

Öneri reddedildi ve Wuhan Viroloji Enstitüsündeki viral suşların veri tabanı yaklaşık 18 ay sonra çevrimdışına alınarak orada hangi bilim adamlarının çalıştığını kontrol etmeyi imkansız hale getirdi.

DSÖ uzmanı açıkladı: Yeni bir virüs oluşturur

İsminin yayınlanmasını istemeyen bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanı The Telegraph'a yaptığı açıklamada başvuruda bahsedilen sürecin herhangi bir şeyle yüzde 100 eşleşme değil, sadece yeni bir virüs dizisi oluşturacağını belirterek şunları söyledi:

"Sars-CoV-2 için doğada şimdiye kadar yakın bir eşleşme bulunamadı. En yakın virüs geçen ay Laos'ta bildirilen Banal-52 suşudur. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genomunun yüzde 96,8'ini paylaşıyor. Şu ana kadar doğrudan bir ata bulunamadı. Eğer böyle bir yöntem uygulanmış olsaydı bilgisayar dizisinden viral genomu sentezleyeceklerdi, böylece doğada olmayan bir virüs genomu yaratacaklardı."