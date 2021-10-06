Türkiye 6 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 358 bin 64 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ekim 2021 Çarşamba günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 31 bin 413 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekanlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.