Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay (52), kendisine ait aracın içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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BARTIN Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde meydana gelen olayda; kuyumculuk yapan 2 çocuk babası Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay (52), yol kenarında park ettiği 74 DC 525 plakalı otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi.

Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Haberi alan Yurtbay'ın yakınları ve partililer hastanenin önüne akın etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.