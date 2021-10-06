Pfizer tüm kasabayı aşılayarak koronavirüs aşısının ne kadar etkili olduğunu araştıracak

ABD'li ilaç devi Pfizer, aşının etkinliğini ölçmek için Brezilya'nın güney kasabalarından biri olan Toledo'da yeni bir çalışma gerçekleştirecek. Şirket, 12 yaş üzerindeki tüm nüfusu aşılayarak aşının ne kadar etkili olduğunu inceleyecek.

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BREZİLYA Ulusal Aşılama Programı, yerel yetkililer, bir federal üniversite ve bir hastane tarafından aşının ne kadar etkili olduğu incelemek için nüfusu 143 bin olan Toledo'da 12 yaş üstü tüm nüfus aşılanacak.

ABD'li ilaç devi Pfizer'in açıklamasında çalışmanın amacının nüfusun tamamı aşılandıktan sonra yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu görmek olduğu belirtildi.

Pfizer, yaptığı açıklamada, "Bu girişim gelişmekte olan bir ülkede ilaç şirketi ile işbirliği içinde üstlenilen türünün ilk ve tek örneğidir" dedi.