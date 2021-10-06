BIST 1.372
DOLAR 8,88
EURO 10,27
ALTIN 503,67
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 25. yıla özel en ucuz 5 gün

Pfizer tüm kasabayı aşılayarak koronavirüs aşısının ne kadar etkili olduğunu araştıracak

ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!
Pfizer tüm kasabayı aşılayarak koronavirüs aşısının ne kadar etkili olduğunu araştıracak

ABD'li ilaç devi Pfizer, aşının etkinliğini ölçmek için Brezilya'nın güney kasabalarından biri olan Toledo'da yeni bir çalışma gerçekleştirecek. Şirket, 12 yaş üzerindeki tüm nüfusu aşılayarak aşının ne kadar etkili olduğunu inceleyecek.

Abone ol

BREZİLYA Ulusal Aşılama Programı, yerel yetkililer, bir federal üniversite ve bir hastane tarafından aşının ne kadar etkili olduğu incelemek için nüfusu 143 bin olan Toledo'da 12 yaş üstü tüm nüfus aşılanacak. 

ABD'li ilaç devi Pfizer'in açıklamasında çalışmanın amacının nüfusun tamamı aşılandıktan sonra yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu görmek olduğu belirtildi.

Pfizer, yaptığı açıklamada, "Bu girişim gelişmekte olan bir ülkede ilaç şirketi ile işbirliği içinde üstlenilen türünün ilk ve tek örneğidir" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alaattin Çakıcı yeni mektupla Kılıçdaroğlu'na seslendi
Alaattin Çakıcı yeni mektupla Kılıçdaroğlu'na seslendi
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Ahmet Nur Çebi'den "Algı yaratıyorlar" diyen Ali Koç'a cevap
Ahmet Nur Çebi'den "Algı yaratıyorlar" diyen Ali Koç'a cevap
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
Bakan Fahrettin Koca'dan 3. doz aşı açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan 3. doz aşı açıklaması
Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren yasa teklifi kabul edildi
Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren yasa teklifi kabul edildi
Facebook'tan "kesinti" açıklaması: Bir hatadan kaynaklandı
Facebook'tan "kesinti" açıklaması: Bir hatadan kaynaklandı
Ermeni asıllı Rus gazeteciden Türkiye'ye yönelik skandal sözler
Ermeni asıllı Rus gazeteciden Türkiye'ye yönelik skandal sözler
Düzce'de polisleri bile şaşırtan uyuşturucu yetiştirme düzeneği bulundu
Düzce'de polisleri bile şaşırtan uyuşturucu yetiştirme düzeneği bulundu
Fransız kiliselerindeki çocuk istismarı Avrupa'nın manşetlerinde
Fransız kiliselerindeki çocuk istismarı Avrupa'nın manşetlerinde