BIST 1.372
DOLAR 8,88
EURO 10,27
ALTIN 503,24
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 25. yıla özel en ucuz 5 gün

İsveç gençler için Moderna aşısını uygulamadan kaldırıyor

ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!
İsveç gençler için Moderna aşısını uygulamadan kaldırıyor

İSVEÇ, Moderna aşısı uygulanan kişilerde görülen bazı yan etkiler nedeniyle 1991 ve sonrası doğumlu insanlarda aşının kullanımını durdurma kararı aldı.

Abone ol

İSVEÇ Sağlık Ajansı, Moderna uygulanan gençlerde miyokardit ve perikardit gibi yan etkiler görülmesi nedeniyle 1991 ve sonrası doğumlular için aşıyı uygulamadan kaldırıyor.

İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada 'özellikle ikinci dozdan sonra Moderna'nın Spikevax aşısında (hastalık ile ilgili) bağlantı net' ifadeleri yer alırken etkilenme riskinin ise çok küçük olduğu bildirildi.

İsveç'te şimdiye kadar 1991 ve sonrası doğumlu 81 bin kişi Moderna'nın birinci doz aşısını aldı. İkinci doz aşılar ise yapılmayacak. Ajans, onun yerine Pfizer/BioNTech tarafından önerilen Comirnaty aşısının kullanılmasını tavsiye etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Bakan Fahrettin Koca'dan 3. doz aşı açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan 3. doz aşı açıklaması
Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren yasa teklifi kabul edildi
Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren yasa teklifi kabul edildi
Facebook'tan "kesinti" açıklaması: Bir hatadan kaynaklandı
Facebook'tan "kesinti" açıklaması: Bir hatadan kaynaklandı
ABD ve Çin'in virüs yaratmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı
ABD ve Çin'in virüs yaratmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı
Fransız kiliselerindeki çocuk istismarı Avrupa'nın manşetlerinde
Fransız kiliselerindeki çocuk istismarı Avrupa'nın manşetlerinde
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'yi S-400 konusunda ikna edemedik
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'yi S-400 konusunda ikna edemedik
Wolfsburg Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor
Wolfsburg Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor
Düzce'de polisleri bile şaşırtan uyuşturucu yetiştirme düzeneği bulundu
Düzce'de polisleri bile şaşırtan uyuşturucu yetiştirme düzeneği bulundu