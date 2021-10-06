İsveç gençler için Moderna aşısını uygulamadan kaldırıyor

İSVEÇ, Moderna aşısı uygulanan kişilerde görülen bazı yan etkiler nedeniyle 1991 ve sonrası doğumlu insanlarda aşının kullanımını durdurma kararı aldı.

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İSVEÇ Sağlık Ajansı, Moderna uygulanan gençlerde miyokardit ve perikardit gibi yan etkiler görülmesi nedeniyle 1991 ve sonrası doğumlular için aşıyı uygulamadan kaldırıyor.

İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada 'özellikle ikinci dozdan sonra Moderna'nın Spikevax aşısında (hastalık ile ilgili) bağlantı net' ifadeleri yer alırken etkilenme riskinin ise çok küçük olduğu bildirildi.