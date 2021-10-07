BIST 1.372
DOLAR 8,87
EURO 10,27
ALTIN 501,98
HABER /  POLİTİKA
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Metropoll anketinde laiklik tartışmaları vatandaşa soruldu! Laiklik gerekli diyenler en çok hangi partide?

Metropoll anketinde laiklik tartışmaları vatandaşa soruldu! Laiklik gerekli diyenler en çok hangi partide?

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, yaptıkları ankette “Laiklik gerekli mi” sorusuna verilen yanıta yüzde 69’un ‘evet’ dediğini aktardı.

Abone ol

Anket sonucuna göre, “Din işleri ile devlet işlerinin ayrılması anlamında laikliğin Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna yüzde 69 oranında “Evet düşünüyorum” yanıtının verildiği görüldü.

Yüzde 25,8, “Hayır düşünmüyorum” derken, yüzde 5,3 oranında ise “Fikrim yok” diye yanıt verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de TIR yan yatıp 150 metre sürüklendi! Burnu bile kanamadan çıktı
Edirne'de TIR yan yatıp 150 metre sürüklendi! Burnu bile kanamadan çıktı
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Gramaj hilesinde emsal ceza! 10 gram ketçaba 114 bin TL ceza
Gramaj hilesinde emsal ceza! 10 gram ketçaba 114 bin TL ceza
İzmir'de vahşet! Annesinin başını taşla ezerek öldürdü: İtiraf etti
İzmir'de vahşet! Annesinin başını taşla ezerek öldürdü: İtiraf etti
FOX'a çıkan Başak Demirtaş cumhurbaşkanı adayı mı? Neler oluyor yahu?
FOX'a çıkan Başak Demirtaş cumhurbaşkanı adayı mı? Neler oluyor yahu?
Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti! 3,5 puan daha arttı
Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti! 3,5 puan daha arttı
İtalya Milli Futbol Takımı'nın 3 yıllık yenilmezlik serisine İspanya son verdi
İtalya Milli Futbol Takımı'nın 3 yıllık yenilmezlik serisine İspanya son verdi
Brezilya'da hakeme saldıran futbolcu maç sırasında tutuklandı
Brezilya'da hakeme saldıran futbolcu maç sırasında tutuklandı
İsveç ve Danimarka, Moderna aşısının kullanımını askıya aldı
İsveç ve Danimarka, Moderna aşısının kullanımını askıya aldı
DSÖ'den ilk! Sıtma aşısının çocuklara uygulanmasını önerdi
DSÖ'den ilk! Sıtma aşısının çocuklara uygulanmasını önerdi