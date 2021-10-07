Metropoll anketinde laiklik tartışmaları vatandaşa soruldu! Laiklik gerekli diyenler en çok hangi partide?

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, yaptıkları ankette “Laiklik gerekli mi” sorusuna verilen yanıta yüzde 69’un ‘evet’ dediğini aktardı.

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Anket sonucuna göre, “Din işleri ile devlet işlerinin ayrılması anlamında laikliğin Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna yüzde 69 oranında “Evet düşünüyorum” yanıtının verildiği görüldü.

Yüzde 25,8, “Hayır düşünmüyorum” derken, yüzde 5,3 oranında ise “Fikrim yok” diye yanıt verdi.