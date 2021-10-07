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İzmir'de vahşet! Annesinin başını taşla ezdi: Çığlık çığlığa can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de vahşet! Annesinin başını taşla ezdi: Çığlık çığlığa can verdi

İZMİR'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, 96 yaşındaki annesini, başını taşla ezerek öldürdü. Olayı gerçekleştiren zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olayı gerçekleştiren zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Osman Aksüner Mahallesi 5728 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre evden kadın çığlıkları sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fatma Saman'ın (96) başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Fatma Saman ile aynı binada altlı üstlü yaşayan oğlu Mehmet Saman (71), annesini öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Fatma Saman'ın cansız bedeni, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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