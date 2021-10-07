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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! 18 firari 20 gözaltı

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! 18 firari 20 gözaltı

FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda İstanbul'da 20 şüpheli gözaltına alındı.

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İSTANBUL'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 18'i firari örgüt üyesi toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün firardaki hücre üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Örgüte yönelik daha önce yapılan polisiye operasyonlardan sıyrılmayı başaran teröristlerin, kendi aralarında “gaybubet” diye adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları istihbaratını alan terör polisi, 28 kişinin yakalanması için bu sabah yeni bir operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde 24 farklı hücre evine yapılan baskınlarda 18’i firari örgüt üyesi ile bu şüphelilerle aynı evde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı aktarılırken, diğer firari şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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