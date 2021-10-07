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TOGG piyasaya çıkmadan makyaj geçirdi ön taraftaki değişim dikkat çekti

TOGG piyasaya çıkmadan makyaj geçirdi ön taraftaki değişim dikkat çekti

Yerli otomobil için geri sayım sürerken Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Otomobilin prototipinde yanlardaki kameraların yerine geleneksel aynaların kullanıldığı, dikey sis farları yerine ise yuvarlak sis farlarının tercih edildiği göze çarpıyor.

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2022 sonunda piyasaya çıkması beklenen yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel geldi. 

Togg'un sosyal medyadan yaptığı heyecan yaratan paylaşımda "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." mesajını verdi.

Yeni paylaşılan görselde yerli otomobilin bazı değişimlere uğradığı göze çarptı. Önceki görsellerin aksine bu defa beyaz rengiyle karşımıza çıkan yerli otomobilin ilk olarak aynalarındaki değişim dikkat çekti. Prototipinde yanlardaki kameraların yerine geleneksel aynaların kullanıldığı görüldü. Ayrıca önceki tasarımlarda ters "L" olarak konumlandırılan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştiği görüldü.

Önceki hali böyleydi

Tesis inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Türkiye'nin yerli otomobil (TOGG)'un sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan "Bizi izlemeye devam edin" notuyla yapılan paylaşımda, fabrikadaki çalışmaların tüm hızla devam ettiği belirtildi.

Üretim sürecinde, çalışmalar planlar doğrultusunda sürüyor. Yapım aşamasında büyük ölçüde ilerleme devam ederken boya tesisi, gövde tesisi, montaj tesisi, enerji tesisi, artıma tesisi, su işleme tesisi ve giriş binası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Görüntülerde fabrikanın giderek yükseldiği görüldü.

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