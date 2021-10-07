Pakize Suda evli mi çocuğu var mı Pakize Suda son hali ve gençliği

Bir dönemin sevilen sunucu ve oyuncusu Pakize Suda son günlerde çok zor günler geçiriyor. Ard arda anne ve kardeşini kaybeden Pakize Suda İzmir'e taşınmış gözlerden uzak bir hayat seçmişti. 69 yaşındaki Pakize Suda demans hastalığı ile boğuşurken son hali üzdü. Peki kimdir Pakize Suda, son hali nasıl evli mi, çocuğu var mı?

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Pakize Suda kimdir, kaç yaşında ve hastalığı nedir soruları bugun magazin basınında çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. 69 yaşında olan Pakize Suda ard arda anne ve kardeşini kanserden kaybedince boşluğa düşmüş ve İzmir'e yerleşmişti. Demans yani akıl zayıflığı hastalığı ile boğuşan ve her şeyi unutan Pakize Suda'nın son hali de görenleri üzdü. Pakize Suda'ya "kendi işlerini görecek güce sahip olmadığı" gerekçesiyle opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açıldı.

Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar verdi. Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü canlı yayına bağlandı ve Suda'nın yaşadıklarını anlattı.

Pakize Suda son hali

"Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'siz kendinize bakın' dedi.

Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda "her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi.

Pakize Suda'nın kaybettiği anne ve kardeşi

Pakize Suda kimdir: 23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğan Pakize Suda, kariyeri boyunca oyunculuk, kitap ve köşe yazarlığı yaptı. Şu anda 69 yaşında olan ünlü isim, 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş ve Girit Türklerindendir.



Pakize Suda, bir dönem Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yaptı.

Ağız Tadıyla Sevişemedik ve Yenmiş Yutulmuş Sözler isimli iki kitap kaleme aldı aynı zamanda Lezzete Yolculuk ve Türkiye Konuşuyor, gibi programlarda da sunuculuk yaptı.

Hayatı boyunca hiç evlilik yapmayan Pakize Suda, verdiği bir röportajda, kariyeri için evlenmediğini ve çocuk yapmadığını, evlenmeyi değil kariyerini seçtiğini dile getirmişti. Suda açıklamasında, “İsteseydim yapardım ama ne evliliği istedim ne de başka bir şeyi. Çok da düzgün bir hayat yaşadım ben, yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Ben hep çalıştım. Hiç kimse benim için karısından boşanmadı. Sonra da hanımefendi gibi dolaşmadım sokaklarda.” ifadelerini kullanmıştı.

Demans hastalığı nedir: Demans, beyni olumsuz etkileyen bir grup semptomların tamamı için kullanılan bir ifadedir. Bu hastalığa sahip insanlar sıradan bir insanın yapabildiği yemek yemek, giyinmek gibi normal aktiviteleri yapmakta zorlanabilir, duygu kontrolu yeteneklerini kaybedebilirler. Genellikle çok yaşlı insanlarda görülse de yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemelidir. Genellikle alzheimer ile karıştırılı ancak aynı durum değildir. Ancak alzheimer demans hastalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Demans hastalığı belirtileri: Demans hastalığının ileri dönemlerinde giyinme, yemek yeme, gibi sıradan aktiviteleri yapmak zorlaşmaya başlar. Hastalar genellikle huzursuz davranışlarda bulunur, agresif, inatçı, şüpheci olabilirler. İlerleyen evrelerinde ise artık hasta insanları tanımamaya, konuşamamaya başlar ve son safhada hasta yatağa bağımlı hale gelir.

Hafif kısa vadeli bellek değişiklikleri, doğru sözcükleri bulmada güçlük çekilmesi, ruh halindeki ani ve anlamsız değişimler, kayıtsızlık, moralsiz ve güvensizlik duygusunu artması, sıradan aktivitelerde güçlük çekme, kişileri hatırlamada sorun yaşanması, olayları ya da anlatılanları takip etmedeki güçlük, sık sık yönünü kaybetme, tekrarlayan davranışlar, değişime uyumsuzluk, yapılan hareketin nedenini unutma demans hastalığının erken belirtileri olarak sayılabilir.