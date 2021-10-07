Rus gazetecinin skandal sözleri : Ağrı ve Kars'ı Rusya'ya katma zamanı

RUSYA'da yayınlanan bir televizyon programında Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditkar sözler damga vurdu. Programda konuşan Rus medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum" sözlerini sarf etti.

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RUS medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today'ın (RT) genel yayın yönetmeni, Ermeni kökenli Margarita Simonyan, Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalı canlı yayınında küstah açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamalarda bulunan Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşması'na kadar buralar Rusya'ya aitti. Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim. Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de. O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür."