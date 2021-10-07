BIST 1.391
DOLAR 8,88
EURO 10,29
ALTIN 502,60
HABER /  GÜNCEL
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Rus gazetecinin skandal sözleri : Ağrı ve Kars'ı Rusya'ya katma zamanı

Rus gazetecinin skandal sözleri : Ağrı ve Kars'ı Rusya'ya katma zamanı

RUSYA'da yayınlanan bir televizyon programında Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditkar sözler damga vurdu. Programda konuşan Rus medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum" sözlerini sarf etti.

Abone ol

RUS medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today'ın (RT) genel yayın yönetmeni, Ermeni kökenli Margarita Simonyan, Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalı canlı yayınında küstah açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamalarda bulunan Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşması'na kadar buralar Rusya'ya aitti. Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim. Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de. O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür."

ÖNCEKİ HABERLER
İŞKUR duyurdu! Acil olarak 130 bin kişi işe alınacak
İŞKUR duyurdu! Acil olarak 130 bin kişi işe alınacak
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3. doz Covid 19 aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3. doz Covid 19 aşı açıklaması
30 bin lira rüşvet alırken yakalandı kasadan servet çıktı! Maaşı 10 bin liraymış!
30 bin lira rüşvet alırken yakalandı kasadan servet çıktı! Maaşı 10 bin liraymış!
Samsun'da 2 çocuklu kadının evine giren yakınları kahroldu
Samsun'da 2 çocuklu kadının evine giren yakınları kahroldu
Vitor Pereira'nın Mesut Özil kararı belli oldu
Vitor Pereira'nın Mesut Özil kararı belli oldu
NATO ile Rusya arasında büyük kriz! 8 Rus personelin akreditasyonu iptal edildi
NATO ile Rusya arasında büyük kriz! 8 Rus personelin akreditasyonu iptal edildi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı
Anayasanın ilk 4 maddesi nedir kısaca nasıl değişir, değiştirilebilir mi?
Anayasanın ilk 4 maddesi nedir kısaca nasıl değişir, değiştirilebilir mi?
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! 18 firari 20 gözaltı
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! 18 firari 20 gözaltı