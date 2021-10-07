Cuma günü İstanbul'da hava fena bozacak! Meteorolojiden şaşırtan tahminler

TÜRKİYE'nin batısı sonbahar yağmurlarının etkisine girerken, bazı iller ise yazdan kalma günler yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminine göre hem yağmur hem sıcak var. Cuma günü Marmara Bölgesi'nde, İstanbul da dahil olmak üzere kuvvetli yağışlar başlayacak. Yağışlar önümüzdeki hafta da hız kesmeden devam edecek. Yurdun güneyinde ise yazdan kalma günler yaşanacak. Adana ve Osmaniye’de hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıkacak.