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Demans hastalığı ne demek belirtileri evreleri ve tedavisi nasıl olur?

Demans hastalığı ne demek belirtileri evreleri ve tedavisi nasıl olur?

Giyinmek, yemek yemek gibi günlük faaliyetlerin zorlaşması ile ilk evresi başlayan demans yani akıl zayıflığı hastalığı nedir, belirtileri ve ilk evresi nedir soruları merak edildi. Demans hastalığının ilk evlerinde kişi , agresif, inatçı, şüpheci tutumlar sergiler son evresi ise yatağa bağımlı kalmaktır. İşte akıl zayıflığı yani demans hastalığı hakkında merak edilenler...

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Son günlerde adını sık sık duymaya başladığımız hastalıklardan biri de demans yani akıl zayıflığı hastalığı oldu. Son evresinde hastayı yatağa bağımlı hale getiren demans hastalığının ilk belirtilerinden biri yemek yemek, giyinmek gibi faaliyetlerin giderek zorlaşması. Hastanın yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyen demans hastalığı ilerlediği durumlarda ise hastanın günlük faaliyetlerini yerine getirmesini dahi engelliyor. Peki, tam olarak demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Demans hastalığı nedir: Demans, beyni olumsuz etkileyen bir grup semptomların tamamı için kullanılan bir ifadedir. Bu hastalığa sahip insanlar sıradan bir insanın yapabildiği yemek yemek, giyinmek gibi normal aktiviteleri yapmakta zorlanabilir, duygu kontrolu yeteneklerini kaybedebilirler. Genellikle çok yaşlı insanlarda görülse de yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemelidir. Genellikle alzheimer ile karıştırılı ancak aynı durum değildir. Ancak alzheimer demans hastalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Demans hastalığı belirtileri: Demans hastalığının ileri dönemlerinde giyinme, yemek yeme, gibi sıradan aktiviteleri yapmak zorlaşmaya başlar. Hastalar genellikle huzursuz davranışlarda bulunur, agresif, inatçı, şüpheci olabilirler. İlerleyen evrelerinde ise artık hasta insanları tanımamaya, konuşamamaya başlar ve son safhada hasta yatağa bağımlı hale gelir.

Hafif kısa vadeli bellek değişiklikleri, doğru sözcükleri bulmada güçlük çekilmesi, ruh halindeki ani ve anlamsız değişimler, kayıtsızlık, moralsiz ve güvensizlik duygusunu artması, sıradan aktivitelerde güçlük çekme, kişileri hatırlamada sorun yaşanması, olayları ya da anlatılanları takip etmedeki güçlük, sık sık yönünü kaybetme, tekrarlayan davranışlar, değişime uyumsuzluk, yapılan hareketin nedenini unutma demans hastalığının erken belirtileri olarak sayılabilir.

Demans hastalığı tedavisi: Bazı nedenlere bağlı olarak gelişen demansların tedavisi olabilir. Bunlar arasında hipotiroidi, hidrosefali, depresyon, vitamin eksiklikleri yer alır. Diğer demanslarda kesin tedavi olmayıp, amaç ilerlemenin yavaşlatılmasıdır.

 

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