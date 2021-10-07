BIST 1.391
DOLAR 8,88
EURO 10,29
ALTIN 502,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Samsun'da 2 çocuklu kadının evine giren yakınları kahroldu

Samsun'da 2 çocuklu kadının evine giren yakınları kahroldu

SAMSUN'da hastanede çalışan 46 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın evinde iple asılı halde ölü olarak bulundu.

Abone ol

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi asil servisindeki yoğun bakım servisi personeli 2 çocuk annesi Fatma Ganık (46) yakınları tarafından evinde iple asılı halde bulundu. Olay 112 ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Fatma Ganık'ın öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da aracını temizletmek istedi! Arkadaş önerisiyle gitti: Hayatının hatasını yaptı
Tekirdağ'da aracını temizletmek istedi! Arkadaş önerisiyle gitti: Hayatının hatasını yaptı
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Vitor Pereira'nın Mesut Özil kararı belli oldu
Vitor Pereira'nın Mesut Özil kararı belli oldu
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı
Anayasanın ilk 4 maddesi nedir kısaca nasıl değişir, değiştirilebilir mi?
Anayasanın ilk 4 maddesi nedir kısaca nasıl değişir, değiştirilebilir mi?
Bolu'da Tanju Özcan talimat verdi Erdoğan'a destek pankartı asıldı: Derhal kapatılmalı
Bolu'da Tanju Özcan talimat verdi Erdoğan'a destek pankartı asıldı: Derhal kapatılmalı
TOGG piyasaya çıkmadan makyaj geçirdi ön taraftaki değişim dikkat çekti
TOGG piyasaya çıkmadan makyaj geçirdi ön taraftaki değişim dikkat çekti
Pakize Suda evli mi çocuğu var mı Pakize Suda son hali ve gençliği
Pakize Suda evli mi çocuğu var mı Pakize Suda son hali ve gençliği
Mersin'de ilkokulda öğretmenden dayak iddiası! "Hiçbir işlem yapılmadı"
Mersin'de ilkokulda öğretmenden dayak iddiası! "Hiçbir işlem yapılmadı"
Metropoll anketinde laiklik tartışmaları vatandaşa soruldu! Laiklik gerekli diyenler en çok hangi partide?
Metropoll anketinde laiklik tartışmaları vatandaşa soruldu! Laiklik gerekli diyenler en çok hangi partide?