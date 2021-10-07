Organ nakli bekleyenleri şoke etti! Aşı olmayanlara bağış yok!

ABD'nin Colorado eyaletindeki sağlık sistemini yürüten UCHealth, corona virüsü aşısı olmayanlara organ nakli yapılmayacağını duyurdu.

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Dünya çapında 237 milyondan fazla insana bulaşan ve insanlığın son yıllarda yaşadığı en büyük salgın felaketi olan corona virüsüne karşı geliştirilen Covid-19 aşıları ile ilgili dikkat çekici bir karar ABD’de alındı.

Bazı eyaletlerin aşı olmayan sağlık çalışanlarını işten çıkardığı ABD’nin 5.7 milyon nüfuslu eyaletlerinden Colorado’da dikkat çekici bir karar alındı ve ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Corona virüsü aşısı olmayı reddedenleri yakından ilgilendiren bu kararı alan kurum ise eyalet içerisinde hastaneleri ve acil servislerini kontrol eden UCHealth isimli kuruluş oldu. UCHealth, organ nakli işlemlerinde hem donörün hem de alıcıların corona virüsü aşısı olması gerektiğini duyurdu.

Ölüm oranı yüzde 20 artıyor

ABD’nin popüler tabloid gazetelerinden New York Post’a açıklama yapan UCHealth yetkilileri, “Organı alacak kişiler ile birlikte organ nakli yapacak kişilerin de corona virüsü aşısı olması gerekiyor” açıklamasını yaptı. Yetkililer, “Yapılan araştırmalar Covid-19 aşısı olmanın organ nakli olan kişilerin corona virüsüne yakalanmaları durumunda ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla her iki tarafın da corona virüsü aşısı olması çok büyük önem taşıyor” dedi.

UCHealth’in paylaştığı verilere göre organ nakli ameliyatı olduktan sonra Covid-19 bulaşan kişilerin ölüm oranının yüzde 20’den daha çok olduğu da kaydedildi.

Yetkililer, “Hastalar ve taraflar bütün önlemleri alana kadar en pozitif sonucu elde etmek adına ameliyatlar ertelendi” açıklamasını da dile getirdi.

Fakat sosyal medyada bu karara tepkiler yükseldi. ABD’li bazı kullanıcılar, “Gerekirse ameliyatın sorumluluğunu üstlenip bir anlaşmaya da imza atarız ama organ nakli için böyle bir şart getirilmesi yanlış” açıklamasını yaptı.