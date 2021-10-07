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Kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu DEAŞ'lı yakalandı! Çarşaflı Rus kadın yakalandı!

Kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu DEAŞ'lı yakalandı! Çarşaflı Rus kadın yakalandı!

Kırmızı Bültenle aranan Rusya uyruklu A.R DEAŞ operasyonunda yakalandı. Çarşaflı kadının Suriye sahte kimliği de kullandığı öğrenildi

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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu A.R. yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu A.R.'nin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve Ankara'da bulunduğu belirlendi. A.R. adlı kadının Ankara'da saklandığı ev tespit edildi. Polisin sabaha karşı eve düzenlediği operasyonda A.R. yakalanarak, gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble ve 16 bin 800 TL ile çok sayıda dijital materyal ve adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartına el konuldu. A.R.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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