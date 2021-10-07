Fahiş fiyatlara müdahale olacak mı? Market fiyatlarına in dirim gelir mi?Ticaret Bakanı Muş'tan flaş açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, marketlerde fahiş fiyat denetimine yönelik açıklamalarda bulundu. Denetimlerin sürdüğünü söyleyen Muş, fiyatlara müdahalenin mümkün olmadığını söyledi.

Abone ol

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Muş, fahiş fiyatlarıyla ilgili olarak, "Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz" dedi. Araç satışlarıyla ilgili şikayetlerin de yakından takip ettiklerini dile getiren Muş, Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse bunun yaptırımı ağır olur, mevzuatımızı da değiştiririz." ifadelerini kullandı. Bakan Muş, "Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor." ifadelerini sözlerine ekledi.

9 büyükşehirde 10 hale bakıyoruz

Vatandaşın buradaki sitemi haklı sitem. Artış varsa vatandaşlar tepki gösterir. Arz talep dengesiyle uyuşmayan artışlar var mı. Bizi burası ilgilendiriyor. Arz talep dışında anormal denilen artış var mı? Bunlar vatandaşın şikayetleri doğrultusunda denetimlerini yapıyoruz. Ne esnaf ne de işletmemizi suçlamamız söz konusu değil. 9 büyükşehirde 10 büyük hale bakıyoruz. Tedarik zincirine bakıyoruz. Buradaki sürece bakıyoruz. Burada anormal kabul edilen bir durum söz konusu mu ona bakıyoruz.

Bütün sistem inceleme altında

Denetimler 1-2 günde sonuçlanan olaylar değil. Bütün sistemi inceleme altına aldık. Diğer alanlarla ilgili değerlendirdiğimiz noktalar var. Zincir marketlerle alakalı teftiş kurulu başkanlığı bakıyor. Buradaki artışlara bakıyoruz. Hangi firmada ne kadara gelmiş bakıyoruz. Rekabet Kurulunun çeşitli denetimleri oluyor. Onların çalışmasını yürütüyoruz. Arz talep dengesinde izah edilemeyen artışlar mı bakıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Birkaç koldan denetimlerimiz sürüyor.

Mevzuatımızı değiştiririz

Vatandaşın söylediği şikayetler CİMER üzerinden geldi. Otomotivde vatandaş ben araba bulamıyorum. Bu galerilere veriliyor diyor. Biz vatandaşın getirdiği şikayeti dikkate alıyoruz. Biz bu süreci incelemeye alıyoruz. Onun haricindeki sosyal medya üzerinde de çeşitli şikayetler atılıyor. Burada proaktifiz. Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse bunun yaptırımı ağır olur, mevzuatımızı da değiştiririz.