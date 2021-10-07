Ece Ronay tiktok'taki polise küfür videosu başını yaktı ne dedi?

Son günlerin en olaylı ismi, yaptıkları ile magazini meşgul eden fenomen Ece Ronay'ın pişmanın, 16 yaşında çektim dediği canlı yayında polise hakaret videosu olay oldu. Tepki çeken video sonrasında daha reşit değildim, çok başka bir insandım diyen Ece Ronay, polise küfür ettiği video da ne diyor?

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Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa eden ve günlerdir magazin basınında konuşulan fenomen-şarkıcı Ece Ronay'ın yıllar önce, 16 yaşındayken tiktok'ta çektiği polise küfür videosu yeniden gündem oldu. Tepki çeken videoda Türk polisine hakaret eden Ece Ronay 'O zamanlar çok başkaydım, o ben değilim başka biri. Şimdi çok yol aldım' diyerek özür diledi. O görüntüleri yayından kaldırmak istediğini söyleyen Ece Ronay polise hakaret videosunda ne diyor?

Video paylaşım sitesi TikTok'ta sahilde karpuz yerken çektiği videosunu paylaşan ve bu şekilde 'fenomen' olan Ece Ronay, arkadaşı ile birlikte canlı yayın yaptı.

Yaptığı canlı yayında ağza alınmayacak sözler kullanan Ronay, askerleri sevdiğini ancak polisleri sevmediğini söyledi.

Sözlerinin devamında polislere yönelik küfürler savuran Ronay, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Emniyet'e şikayet ettiler: Sosyal medyayı ayaklandıran görüntüyü görenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek Ronay'ı şikayet etti.

İşte o video...