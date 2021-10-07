Formula 1 İstanbul Grand Prix’i Tivibu ekranlarında olacak

Dünyanın önemli motor sporları organizasyonlarından olan Formula 1, Intercity İstanbul Park’a geri dönüyor. Formula 1 İstanbul Grand Prix’i heyecanı dijital televizyon platformu Tivibu’da seyirciyle buluşacak.

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Bu sezon önemli bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan Formula 1, tekrar İstanbul’a geliyor. Inter City İstanbul Park’ın ev sahipliğindeki Formula 1 İstanbul Grand Prix’i, 8-9-10 Ekim tarihlerinde S Sport üzerinden Tivibu kullanıcılarıyla buluşacak.

8 Ekim’de başlıyor

Max Verstappen ile son 4 sezonun şampiyonu Lewis Hamilton’ın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak 2021 sezonunda, İstanbul Grand Prix’i heyecanı 8 Ekim Cuma, antrenman turları ile başlıyor. 9 Ekim Cumartesi yapılacak sıralama turlarının ardından ise 10 Ekim Pazar, İstanbul Grand Prix’i koşulacak. Ünlü 8. virajıyla Formula 1 takviminin önemli adresi İstanbul Grand Prix’i, motor sporları tutkunlarını bekliyor.