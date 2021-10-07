Başak Demirtaş ne dedi eşi Selahattin Demirtaş açıklamarı neler?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX ekranlarına çıkması tepki gördü. Bu yayının ardından birçok kişi Başak Demirtaş eşi Selahattin Demirtaş hakkında ne dedi araştırması yaptı. Peki kimdir Başak Demirtaş, aslen nereli, kaç yaşında?

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Tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş hakkında FOX ekranlarında açıklamalar yapan Başak Demirtaş günün konusu oldu. Eşi hakkında 'çocuklarım 19 aydır babalarına sarılamıyor, açık görüş yok' diyen Başak Demirtaş'ın açıklamaları neler? Peki Başak Demirtaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Başak Demirtaş mesleği ne, ne yapıyor?

Selahattin Demirtaş ile 19 aydır açık görüş yapamadıklarını aktaran Başak Demirtaş, korona virüsü salgını sürecinde görüşme sıklığının değiştiğini, kapalı görüş hakkının ‘keyfi şekilde’ sınırlandırıldığını söyledi. Başak Demirtaş, ” Selahattin’le yaklaşık 19 aydır açık görüş yapamıyoruz. Kızlarımız babalarına 19 aydır sarılamadı. Bunu da anlamak mümkün değil. Kapalı görüş haklarımızı dahi kullanamıyoruz. Artık keyfiyete dönüştü. Neden hâlâ görüş haklarımız eski haline dönüştürülmedi?” dedi.

Başak Demirtaş, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunarak görüş hakkı sınırlandırılmasının ‘hiçbir açıklaması olmadığını’ belirtti.

Geleceğe dair umutlu: “Pandemiden sonra ilk 3 ay hiç görüşemedik” ifadelerini kullanan Başak Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti: “Gittiğimde Selahattin’den moral alıyorum. Hayata ve her şeye dair umutlu bir insan, umudunu kaybetmiyor. Dik duruyor ve geleceğe dair umutlu.”

Başak Demirtaş kimdir: Başak Demirtaş 44 yaşında. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğdu ve büyüdü. Eşinin 2016'da tutuklanmasından sonra Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta, yaşadıklarının kendi çocukluğunu hatırlattığını söyledi: "1982'de babamı götürdüler. Diyarbakır'daydık ve polisler, babamı da almaya gece yarısı gelmişlerdi.

Başak Demirtaş, eşini ziyaret etmek için düzenli olarak Diyarbakır'dan Edirne'ye gitmektedir. BBC'ye, eşinin HDP'nin adayı olarak yarıştığı 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde o sırada hapishadeneki eşinin dışarıdaki sesi olmaya çalıştığını söyledi. Selahattin Demirtaş, 6 Haziran 2018 tarihinde cezaevinden kampanya konuşmasını eşinin telefonuna bağlanarak yaptı.

Eşinin serbest bırakılmasını savunması için 2018 yılında AB Raportörü Kati Piri ile bir araya geldi. COVID-19 salgını sırasında binlerce mahkûmu serbest bırakacak yasa kapsamına siyasi mahkûmların da alınmaları için kampanya yürüttü.

2019 yılında Stockholm'de düzenlenen "Progressive Alliance" adlı birliğin kongresine katıldı ve eşi Selahattin Demirtaş'a bu birlik tarafından verilen Siyasi Cesaret Ödülü'nü onun adına aldı. Haziran 2020'de, bir Twitter hesabından cinsel sataşmanın hedefi oldu. Bu olay, ülkede bütün siyasi partiler, insan hakları savunucuları ve kadın politikacılar tarafından şiddetle kınandı. COVID-19 krizinde, cezaevi ziyaret takviminin belirsizliği nedeniyle Eylül 2020'de öğretmenlikten istifa etti.

2002'de Selahattin Demirtaş ile evlendi ve bu evliliğinden iki kızı oldu