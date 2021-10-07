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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sağlık durumu cevabı! 3600 gösterge için müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sağlık durumu cevabı! 3600 gösterge için müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun sağlık raporu ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında 2015 yılında anayasanın ilk dört maddesinin değişebileceği yönündeki videosunu yayınlamıştı. Kılıçdaroğlu ise bunları başka birinin söylediğini kastederek "Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir." demişti. Erdoğan bugünkü konuşmasında bu sözlerine cevap vererek "Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek sağlık kuruluşundan rapor almamı söylemiş. Aranızda doktor olanlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz doktorların da işine karışmayız. Acilen müdahale edilmesi gereken vahim durum vardır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bizim insanımız sürekli mavra yapanı desteksiz atıp tutanı bir süre takip eder günün sonunda daima tercihini eser ve hizmet siyaseti yapandan yana yapar.

Sağlık raporu cevabı

Dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanının yeni anayasa konusundaki tutarsızlıklarını bizzat kendi ağzıyla ifade ettiği görüntüleri de kullanarak anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek sağlık kuruluşundan rapor almamı söylemiş. Aranızda doktor olanlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz doktorların da işine karışmayız. Acilen müdahale edilmesi gereken vahim durum vardır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır.

Sen nerede dolaştığının farkında değilsin

Dünyanın bir dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına arttığı dönemde biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal... Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere Almanya, İngiltere akaryakıtta müflis durumda. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar.

3600 ek gösterge sözü

3600 ek gösterge sözünü veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyleyen de biziz. 

2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız.

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