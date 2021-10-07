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Fenomenleri üzecek haber! Bakanlık açıkladı: 2 şart bulunuyor

Fenomenleri üzecek haber! Bakanlık açıkladı: 2 şart bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, YouTube için içerik üreten kişilerin ne kadarlık bir vergiye tabii tutulacağını açıkladı. Bakanlık, 650 bin TL'den az gelir elde edenlerin %15 stopaj ödeyeceğini, Türkiye'de banka hesabı bulunmayan kişilerin ise vergiye tabii tutulmayacağını açıkladı.

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YouTube gibi sosyal medya platformlarına yeniden el atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, YouTuber'lar için getirilen stopaj düzenlemesinin mecliste kabul edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre YouTube'dan elde ettiği gelir 650 bin TL'nin altında olan kişiler %15, geliri daha fazla olan kişiler de daha yüksek vergi dilimine tabii tutulacak. Bakanlık her ne kadar banka hesaplarını çapraz kontrolde tutsa da ne kadar kazandığını beyan etmek içerik üreticisinin sorumluluğunda olacak.

Bakanlığın yapmış olduğu açıklamalara göre Türkiye'de son 4 yıldır sadece tek bir sosyal medya platformu üzerinden 14 bin kişi, toplam 4 milyar TL gelir elde etmiş durumda.Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt'un yapmış olduğu açıklamalara göre bu süre zarfında 100 bin lirayı aşan gelir elde eden 975 kişi inceleme altına alındı ve 404,7 milyon TL'liik matrah farkı ortaya çıktı. 

2 şart bulunuyor
Webtekno haberine göre içerik üreticilerinin vergi ödemesi için iki şart bulunuyor; Türkiye'de ikamet etmek ve yine Türkiye'de banka hesabına sahip olmak. Bu şartları karşılayan içerik üreticileri, YouTube'dan elde ettikleri geliri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na beyan etmekle sorumlu. Şenyurt, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onlarca kişiyi yakından takip edeceklerini ve çapraz kontrol sağlanacağını dile getirdi.

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