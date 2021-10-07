İdo Tatlıses kiminle evleniyor Yasemin Şefkatlı kimdir kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu olan İdo Tatlıses bugün 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evleniyor. Görkemli bir düğünle evlenecek olan çift merak konusu oldu. Peki 29 yaşındaki İdo Tatlıses kiminle evlendi, eşi Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses bu akşam görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile evleniyor. 3 yıldır birlikte olan ve sempatik halleri ile birbirlerine çok yakıştırılan çift bu akşam muradına erecek. 29 yaşında olan İdo Tatlıses düğün için milyonlar harcandığı iddiadına öyle bir şey yok diyerek cevap vermişti fakat düğün hazırları aylar oncesinden başlamıştı. Peki ido Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Yasemin Şefkatli: İdo Tatlıses ile evlenme aşamasında olan Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi. Yasemin Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi'nden mezun oldu. Yaşantısına İstanbul Beşiktaş’ta devam eden Yasemin Şefkatli, 2017 yılının Ağustos ayından bu yana birlikteliğini sürdürdüğü İdo Tatlıses ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz yıl aile arasında nişanlanmıştı.

Yasemin Şefkatli, mankenlik ve modellik yapmaktadır.

İdo Tatlıses kimdir: İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı'dır. Gerçek adı İbrahim'dir. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu olan İbrahim'in ismi kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo mahlası takılmıştır. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamlamıştır.İş hayatına babası İbrahim Tatlıses'e ait olan Tatlıses Tv'de başlayan İdo Tatlıses 2013 yılında Dj'lik ve Tatlıses Kebap işletmesinde görev yapmaya başlamıştır.

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde tamamlayan İdo mezuniyetinin ardından Amerika Boston'da sayılı müzik okullarından Berklee'ye giderek 15 ay müzik eğitimi almıştır. Müziğe ilgisi olan bir ailede büyümesinin de etkisiyle müzik sektörüne atılan İdo, 2014 yılında Sonsuz Teşekkürler adlı single ile müzik dünyasına ilk adımını atmıştır. Dönemin en hit parçaları arasına giren single bu alandaki başarısının en büyük ispatı olmuştur. İdo Tatlıses daha sonra Satır Satır isimli ikinci singlenı piyasaya sunmuştur. 2015 yılında ise Kaç kere ve Aşk Bunun Adı isimli şarkılara klip çekmiştir.

2016 yılında televizyon dünyasına da atılan İdo, ilk olarak Mc Donald's'ın reklam yüzü olmuştur. Ardından Show Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Kapıda dizisinde rol almıştır.