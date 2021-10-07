Fatih Altaylı iki olay fotoğraf paylaştı göçmen tezgahı dedi kim bu Afgan Sanger Ahmadi?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Almanya'nın sınır dışı ettiği, Afgan çete lideri olduğu belirtilen Sanger Ahmadi'nin de arasında olduğu bir grubun fotoğrafını paylaşarak, "Göçmen tezgahını görmüyor musunuz!" dedi.

Abone ol

Türkiye'ye göçmen sorunu üzerinden Türkiye'ye karşı kirli bir oyun oynandığını söyleyen Fatih Altaylı, "Göçmen tezgahını görmüyor musunuz!" başlıklı köşe yazısında iki fotoğraf paylaştı.

Altaylı, Afgan mafya lideri Sanger Ahmadi'nin de içinde yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bunlar Türkiye’ye sığınmış göçmenler. Akşam Boğaz kıyısında bir eğlence mekanında, Adnan Oktarvari bir ortamda oturup içkilerini yudumluyorlar. Ertesi gün güneş doğunca ellerine aldıkları seccadeleri yollara sererek Müslümanlık gösterisi yapıyor, daha fazla din talep ediyorlar. Tiplere bakın ve sıkıysa bunlara itiraz edin. Bunlar Afgan kökenli bir mafya. Avrupa'da da terör estirmiş. Her yerden atılmış. Şimdi Türkiye'de ve kontrolsüz bir göçmen kitlesi ile buluşup, organize bir örgüt kurmasının önünde hiçbir engel yok. Bu fotoğraf Türkiye üzerine oynanan oyunun fotoğrafıdır" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan sınır dışı edildi İstanbul'a geldi

Sanger Ahmadi’nin son zamanlarda Türkiye’de oldukça sık bulunduğu gözüküyor. Instagramda ağır makineli silahlarla fotoğrafları bulunuyor. Sanger Ahmadi, 7 gün önce İstanbul’da gece kulübü olan Sortie’den fotoğraf paylaştı. Ahmadi, daha önce de İstanbul’da Radisson Blue Hotel İstanbul’da kaldı.

Ahmadi Alman polisini hedef almıştı

“Lions-Cartel” adlı uyuşturucu çetesinin başında olan Ahmadi beş federal eyalette 30 suç isledi. İşlediği suçların ardından 2017 yılında Afganistan’a sınır dışı edildi. Yayınladığı videoda Alman polisini hedef alan çete lideri “Frankfurt ve çevresinde yeterince Afgan var. Hepsi de sınır dışı listesinde ve her şeyi yapmaya hazırlar. Eğer bizi kızdırmaya devam ederseniz, sınır dışı listesinde yer alan 100 Afgan’ı üzerinize salacağımdan emin olun.” açıklamasında bulundu.