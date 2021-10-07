Adana'da 2 haftada 5 kez orman yaktı! Kundakçı suçüstü yakalandı

Yangın çıkardıktan sonra yakalandı

Polis, 60 personelle bölgedeki 5 tepede gece gündüz pusuda bekleyerek, 4 Ekim’de şüphelinin aynı alanda yine yangın çıkardığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, motosikletle kaçan şüpheliyi durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin Ali K. olduğu belirlendi. Ali K.’nin motosikletinde arama yapan polis, koltuk kısmının altındaki bagajda, 620 euro ile bir miktar TL, içerisinde benzin bulunan pet şişe ve kibrit ele geçirdi. Bu sırada, Ali K.'nin çıkardığı yangın da 1 helikopter ve 2 arazöz tarafından söndürüldü.