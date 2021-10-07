Sinemada grev şoku! ABD'de film ve TV setleri durma noktasına gelebilir

Hollywood'un sahne arkası çalışanlarını temsil eden bir sendikanın ezici çoğunlukla grev lehinde oy kullanmasının ardından neredeyse tüm Amerikan film ve TV prodüksiyonu durma noktasına gelebilir.

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Uluslararası Tiyatro Sahne Çalışanları İttifakı, kayıtlı üyelerinin neredeyse yüzde 99’unun veya 53.076 kişinin endüstriyel eylemi desteklediğini söyledi. Sendika, önde gelen stüdyolardan; çalışanlar için vardiyalar arasında daha uzun dinlenme süreleri, canlı yayın ve geleneksel yapımlar arasında ücret eşitliği, koordinatörler ve asistanlar için daha yüksek ücretler garanti edecek yeni bir sözleşme talep ediyor. Çalışanlar arasında kamera operatörleri, görüntü yönetmenleri, senaryo koordinatörleri, set dekoratörleri, makyözler, editörler ve kamera arkası uzmanları yer alıyor.



Grevden etkilenebilecek filmler arasında; Warner Bros’un Mad Max: The Wasteland ve Furiosa, Universal tarafından yapılan Christopher Nolan’ın isimsiz yeni İkinci Dünya Savaşı filmi yer alıyor. Netflix’in etkilenebilecek dizileri arasında ise Emily in Paris’in yaratıcısı Darren Star’ın yoğun bir şekilde tanıtılan yeni romantik komedi dizisi CS Lewis’in Narnia Günlükleri ve Uncoupled yer alıyor. Sendika başkanı Matthew Loeb, “Stüdyoların üyelerimizin kararlılığını görüp anlayacağını umuyorum. Top onlarda. Grevden kaçınmak isterlerse pazarlık masasına dönerler ve bize makul bir teklifte bulunurlar.”







Müzakerelere katılmayı kabul etti

Duyurudan birkaç saat sonra stüdyolar, bugün başlayacak olan müzakerelere katılmayı kabul etti. Ekipler en son 1945’te Hollywood’un Kara Cuma’sı olarak bilinen kitlesel bir protestoyla setten ayrıldı. Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları, o sırada film şirketleri tarafından endüstriyel eylemi engellemek için rüşvet alan, ancak altı aylık grevlerin ardından yeniden örgütlenen Chicago mafyası tarafından kontrol ediliyordu.



Anlaşma için bekliyorlar

2007’de de Writers Guild of America, çevrimiçi şovlar ve film indirmeleri olarak adlandırılan yeni medya için 100 günlük bir grev düzenlemişti. Grev, Kaliforniya ekonomisine 2.1 milyar dolara ve 37.700 işe mal olmuştu. Pazartesi günü, Sinema ve Televizyon Yapımcıları İttifakı, endüstriyi çalışır durumda tutacak bir sözleşme için anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi: “Pazarlık masasında bir anlaşma yapılabilir, ancak her iki tarafın da uzlaşmaya istekli olarak iyi niyetle birlikte çalışmasını ve sorunları çözmek için yeni çözümler keşfetmesini gerekecek.”