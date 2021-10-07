Şanlıurfa'da sohbetin sonu ölümle bitti! Sesi duyanlar araca koştu

ŞANLIURFA’da Hasret Tutal, otomobilde, erkek arkadaşı Şervan Bekir Gülel'in (28) ruhsatlı tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Gülel, kız arkadaşını kazara vurduğunu söyledi.

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Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Otomobille gezmeye çıkan Şervan Bekir Gülel ve kız arkadaşı yol üzerinde durarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi. Çevredekiler, araca koştuklarında Hasret Tutal’ın vurulduğunu gördü. Gülel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hasret Tutal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Gözaltına alınan Servan Bekir Gülel'in ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği belirtildi. Hasret Tutal’ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Servan Bekir Gülel’in sorgusunun sürdüğü bildirildi.