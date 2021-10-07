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Kargo görevlisi asansör boşluğuna düşmüştü! Cenazede beslediği sokak köpeği Yoldaş görenleri duygulandırdı

Kargo görevlisi asansör boşluğuna düşmüştü! Cenazede beslediği sokak köpeği Yoldaş görenleri duygulandırdı

Düzce'de, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Ümit Ceylan'ın (35) beslediği ve 'Yoldaş' ismini verdiği sokak köpeği mezarının başından ayrılmadı.

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Olay, dün, Konuralp Mahallesi’nde bulunan sitede meydana geldi. Kargo bırakmak için binaya giren Ümit Ceylan, giriş katında asansör çağırdı. Asansör kapısı açılmasına rağmen kabin gelmeyince dalgınlık yaşayan Ceylan, adım atınca 1 kat aşağıdaki boşluğa düştü. Ardından gelen asansör kabini de Ceylan'ın üzerine indi. Ceylan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ceylan’ın cenazesi Çilimli ilçesi Yenivakıf köyünde toprağa verildi. Ceylan'ın cenazesi sırasında duygulandıran görüntüler ortaya çıktı. Arkadaşları ve çevresi tarafından sevilen ve iyilik timsali olarak gösterilen Ceylan'ın cenazesi sırasında her sabah işine giderken yemek verdiği 'Yoldaş' isimli sokak köpeği de mezarlığa geldi. Köpek, Ceylan'ın mezarı başından ayrılmadı. Durumu bilen vatandaşlar, köpeği dakikalarca sevdi.

Bu arada, Ümit Ceylan'ın eşi Gülhan Ceylan’ın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

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