Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığına adayım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Bartın’daki parti binasının açılışın ardından gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorusunu yanıtlayarak, “Çatı aday formülü katılımı düşürür. Her parti kendi adayını göstermelidir. Burada da aday olması gerekenler partilerin genel başkanlarıdır. Ben aday olacak mıyım? Evet olacağım” dedi.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Bartın’da bir dizi ziyaretlerde bulunurken daha sonra parti binasının açılışını gerçekleştirdi. İnce Bartın’daki parti binasının açılışı sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya yanıt vererek adaylık açıklamasında bulundu.

İnce, açıklamasında genel seçimlerin 2023’e kalmayacağını ifade ederek, “Zaten 2023’ün Haziran’ını bulmayacağını düşünüyorum. Ama ne zaman olur bir tahminde bulunmayayım. Matematik bilen insanlar çatı aday formülüne yanaşmazlar. Çatı aday formülü katılımı düşürür. Tekrar tekrar söylüyorum. Her parti kendi adayını göstermelidir. Burada da aday olması gerekenler partilerin genel başkanlarıdır. Bizim partimizde nasıl olacak diye sorarsanız biz partimize kayıtlı üyelerin önüne sandığı koyacağız. Ben aday olacak mıyım? Evet olacağım. Partiden başka bir arkadaşımız da aday olabilir. Parti üyelerinin önüne sandığı koyacağız. Üyeler kimi aday gösteriyorsa o bizim adayımız olacak. Bizde demokrasi var. Türkiye’de demokrasi var ama önce partimizde demokrasiyi uyguluyoruz. Örneğin ben, daha yeni Genel Başkan seçildim beni partinin tüm üyeleri seçti. Bütün partilere de tavsiye ederim Türkiye’ye demokrasi vaat edenlere önce partilerinde demokratik davranmalarını tavsiye ediyorum. Biz kendimizi millete gösteriyoruz. Biz üyelerimizin önüne sandığı koyuyoruz onlar belirliyorlar. Bütün partilere de bunu tavsiye ederim" ifadelerinde bulundu.