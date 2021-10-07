Çinli diplomat: ABD ile çatışma dünyaya zarar verecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la bir araya gelen Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi, Pekin ile Washington arasındaki bir çatışmanın iki ülkeye ve dünyaya ciddi zarar vereceğini söyledi.

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ÇİN Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a Pekin ile Washington arasındaki bir çatışmanın iki ülkeye ve dünyaya ciddi zarar vereceğini söyledi.

Jiechi, ABD ve Çin'in çatışmadan kaçınmak ve ihtilafların çözülmesi için adım atılması konusunda görüş birliğine vardı.

Yang Jiechi, Sullivan'la yaptığı görüşmenin kapsayıcı ve açık olduğunu dile getirdi.