Çinli diplomat: ABD ile çatışma dünyaya zarar verecek
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la bir araya gelen Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi, Pekin ile Washington arasındaki bir çatışmanın iki ülkeye ve dünyaya ciddi zarar vereceğini söyledi.Abone ol
ÇİN Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a Pekin ile Washington arasındaki bir çatışmanın iki ülkeye ve dünyaya ciddi zarar vereceğini söyledi.
Jiechi, ABD ve Çin'in çatışmadan kaçınmak ve ihtilafların çözülmesi için adım atılması konusunda görüş birliğine vardı.
Yang Jiechi, Sullivan'la yaptığı görüşmenin kapsayıcı ve açık olduğunu dile getirdi.
Beyaz Saray, Sullivan'ın Yang ile yaptığı görüşmede ülkesinin Pekin'in eylemleriyle ilgili endişelerini dile getirdiğini bildirmişti.
Beyaz Saray, "Sullivan, ulusal gücümüze yatırım yapmaya ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın çalışmaya devam ederken sorumlu rekabeti sağlamak için Çin Halk Cumhuriyeti ile üst düzeyde ilişki kurmaya devam edeceğimizi açıkça belirtti" açıklamasını yapmıştı.