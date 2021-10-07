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Uluslararası dev şirketler Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı

Uluslararası dev şirketler Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı

Son yıllarda küresel ticarette en büyük sorun taşımacılık maliyetleri. Pek çok uluslararası firma ürünlerini zamanında tedarik edemiyor. Bu durum Türkiye için fırsat doğurdu. Üç yatırım haberi peş peşe geldi.

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Dünyada navlun krizi derinleşiyor. Denizyolu taşımacılık fiyatlarında bir önceki yıla göre 10 kata varan artışlar var. Pek çok ülkede üreticiler tedarik sürelerini birkaç ay sonrasına ötelemiş durumda. Bu durumu aşmak isteyen küresel şirketler yatırım için rotayı Türkiye'ye çevirdi.

İsveç merkezli mobilya zinciri IKEA, Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak büyük montanlı yatırıma hazırlandığını duyurdu. Koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerinde üretim için anlaşmalar yapmaya hazırlanıyor.

Giyim devi siparişlerini artırıyor

Yatırıma hazırlanan bir diğer şirket ise Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük giyim tedarikçisi LPP, Asya'daki alımlarının bir kısmını Türkiye'ye kaydırmak için harekete geçti. Sektör yetkililerine göre yeni sezon koleksiyon ürünleri teslimatında 3 hafta gecikme yaşayan şirket Türkiye'den alım oranını 2-3 kat artırmayı planlıyor.

İlaçta 150 milyon TL'lik yatırım

Bir diğer yatırım haberi ilaç sektöründen geldi. Almanya merkezli küresel ilaç şirketi Boehringer Ingelheim, 150 milyon liralık yatırım kararı aldı. Diyabet, merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler hastalık alanlarındaki bazı ilaçları ilaçlar Abdi İbrahim tesislerinde üretilecek.

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