Küresel gıda fiyatları Eylül 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) küresel gıda fiyatlarının buğday ve bitkisel yağlara güçlü taleple Eylül 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre; gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1.2 artış göstererek ortalama 130 puan oldu. Artış oranı geçen yılın eylül ayına göre ise yüzde 32.8 olarak gerçekleşti. Endeks söz konusu değerle Eylül 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel gıda fiyatlarının buğday ve bitkisel yağlar kaynaklı olmak üzere iki aydır artış göstermesi dikkati çekti. Tahıl Fiyat Endeksi yükselen buğday fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 2, yıllık ise yüzde 41 artış gösterdi. Artışta güçlü talep nedeniyle ihracat olanaklarının daralması etkili oldu. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi palmiye yağında güçlü küresel ithalat talebi ve Malezya'daki iş gücü eksikliğine ilişkin endişeler nedeniyle aylık yüzde 1.7, yıllık yüzde 60 artış kaydetti.

Şeker Fiyat Endeksi dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'daki olumsuz hava koşullarına ilişkin endişelerle ağustos ayına göre yüzde 0.5 artarken yıllık yüzde 53.5 yükseldi. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi güçlü ithalat talebiyle yüzde 1.5 artarken Et Fiyat Endeksi'nde aylık bazda değişiklik görülmedi.