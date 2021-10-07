BIST 1.397
DOLAR 8,88
EURO 10,28
ALTIN 501,72
HABER /  DÜNYA
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

"Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi

"Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi

Almanya'da başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Angela Merkel'in halefi Armin Laschet, partisi CDU'nun liderliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Abone ol

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği lideri Armin Laschet, CDU Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

Almanya 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel'in yerine seçilecek lideri oylamak için 26 Eylül'de sandık başına gitmişti. Ülkede resmi olmayan sonuçlara göre Olaf Scholz'un liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,7'sini, Armin Laschet'in lideri olduğu Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) 24,1'ini aldı. SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.

Koalisyon kurulacak
Scholz liderliğindeki SDP'nin yüzde 14,8 ile üçüncü olan Yeşiller Partisi ve yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer alan Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon kurması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Stefan Kuntz'dan Norveç açıklaması: Neler yapabileceğimizi göstermek için bir fırsat
Stefan Kuntz'dan Norveç açıklaması: Neler yapabileceğimizi göstermek için bir fırsat
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Çinli diplomat: ABD ile çatışma dünyaya zarar verecek
Çinli diplomat: ABD ile çatışma dünyaya zarar verecek
Yunan askerleri tatbikat sonrası İzmir'i arkalarına alarak poz verdi
Yunan askerleri tatbikat sonrası İzmir'i arkalarına alarak poz verdi
Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye için iklim politikasında yeni dönem başlıyor
Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye için iklim politikasında yeni dönem başlıyor
Kargo görevlisi asansör boşluğuna düşmüştü! Cenazede beslediği sokak köpeği Yoldaş görenleri duygulandırdı
Kargo görevlisi asansör boşluğuna düşmüştü! Cenazede beslediği sokak köpeği Yoldaş görenleri duygulandırdı
Türkiye'nin uyarılarına rağmen sürüyor! Amerikan ordusu bu yıl 880 PKK/YPG'liye eğitim verdi
Türkiye'nin uyarılarına rağmen sürüyor! Amerikan ordusu bu yıl 880 PKK/YPG'liye eğitim verdi
Konya’da avukata silahlı saldırı
Konya’da avukata silahlı saldırı
Arka bahçe olarak nitelendirdiler! Türkiye'ye kaptırmayalım
Arka bahçe olarak nitelendirdiler! Türkiye'ye kaptırmayalım
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığına adayım
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığına adayım