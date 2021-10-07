BIST 1.397
DOLAR 8,88
EURO 10,28
ALTIN 501,72
HABER /  POLİTİKA  /  HDP
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

HDP ağırladığı İsveç heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında görüştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
HDP ağırladığı İsveç heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında görüştü

İSVEÇ'ten bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil temsilciliğini ziyaret etti. HDP, İsveç heyetini bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırladı.

Abone ol

İSVEÇ Parlamentosu üyeleri ve Sol Partiden oluşan bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil temsilciliğine ziyarette bulundu.

HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti.

Terör itirafı gibi paylaşım

Görüşmeye dair paylaşılan fotoğrafta teröristbaşı Öcalan ile terör elebaşları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın olduğu duvardaki tablolar dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç sahiplerine kötü haber
Araç sahiplerine kötü haber
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Küresel gıda fiyatları Eylül 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı
Küresel gıda fiyatları Eylül 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı
Stefan Kuntz'dan Norveç açıklaması: Neler yapabileceğimizi göstermek için bir fırsat
Stefan Kuntz'dan Norveç açıklaması: Neler yapabileceğimizi göstermek için bir fırsat
Çinli diplomat: ABD ile çatışma dünyaya zarar verecek
Çinli diplomat: ABD ile çatışma dünyaya zarar verecek
Yunan askerleri tatbikat sonrası İzmir'i arkalarına alarak poz verdi
Yunan askerleri tatbikat sonrası İzmir'i arkalarına alarak poz verdi
Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye için iklim politikasında yeni dönem başlıyor
Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye için iklim politikasında yeni dönem başlıyor
Ruslardan dikkat çeken analiz: Türk İHA'larına çözüm bulamadık
Ruslardan dikkat çeken analiz: Türk İHA'larına çözüm bulamadık
Kargo görevlisi asansör boşluğuna düşmüştü! Cenazede beslediği sokak köpeği Yoldaş görenleri duygulandırdı
Kargo görevlisi asansör boşluğuna düşmüştü! Cenazede beslediği sokak köpeği Yoldaş görenleri duygulandırdı
Türkiye'nin uyarılarına rağmen sürüyor! Amerikan ordusu bu yıl 880 PKK/YPG'liye eğitim verdi
Türkiye'nin uyarılarına rağmen sürüyor! Amerikan ordusu bu yıl 880 PKK/YPG'liye eğitim verdi