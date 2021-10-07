HDP ağırladığı İsveç heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında görüştü
İSVEÇ'ten bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil temsilciliğini ziyaret etti. HDP, İsveç heyetini bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırladı.Abone ol
İSVEÇ Parlamentosu üyeleri ve Sol Partiden oluşan bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil temsilciliğine ziyarette bulundu.
HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti.
Terör itirafı gibi paylaşım
Görüşmeye dair paylaşılan fotoğrafta teröristbaşı Öcalan ile terör elebaşları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın olduğu duvardaki tablolar dikkat çekti.