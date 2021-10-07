Türkiye 7 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 362 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 111 milyon 674 bin 310'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ekim 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 32 bin 240 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım" değerlendirmesinde bulundu.