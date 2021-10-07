Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın içinde bulunduğu makam aracı, Ankara dönüşü kaza yaptı. Başkan Büyükakın, kendisinin ve araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın makam aracı, dönüş yolunda kaza yaptı.

"Kazada yaralanan olmadı"

Sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Büyükakın, "Sevgili hemşehrilerim Ankara dönüşü ufak bir kaza geçirdik. Meraklanmayın kaza da yaralanan olmadı. Hepimizin sağlık durumu gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.