BIST 1.397
DOLAR 8,87
EURO 10,27
ALTIN 501,21
HABER /  GÜNCEL
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın içinde bulunduğu makam aracı, Ankara dönüşü kaza yaptı. Başkan Büyükakın, kendisinin ve araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Abone ol

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın makam aracı, dönüş yolunda kaza yaptı.

"Kazada yaralanan olmadı"
Sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Büyükakın, "Sevgili hemşehrilerim Ankara dönüşü ufak bir kaza geçirdik. Meraklanmayın kaza da yaralanan olmadı. Hepimizin sağlık durumu gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Soyadını Dabbetülarz yaptı! Yargıtay iğrenç ve gülünç deyip reddetti
Soyadını Dabbetülarz yaptı! Yargıtay iğrenç ve gülünç deyip reddetti
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Tarım Kredi Marketi'nde fiyatlar niye yüksek? Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım anlattı
Tarım Kredi Marketi'nde fiyatlar niye yüksek? Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım anlattı
Motorin ve benzin fiyatlarına 8 Ekim 2021 itibariyle zam geldi!
Motorin ve benzin fiyatlarına 8 Ekim 2021 itibariyle zam geldi!
Newcastle United taraftarları takımın Prens Selman'a satılışına çok sevindi
Newcastle United taraftarları takımın Prens Selman'a satılışına çok sevindi
Türkiye'den İsrail'deki mahkeme kararına sert tepki!
Türkiye'den İsrail'deki mahkeme kararına sert tepki!
Türkiye 7 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 7 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Merkez Bankası rezervleri 322 milyon dolar düşerek 121,7 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 322 milyon dolar düşerek 121,7 milyar dolara geriledi
Aleyna Ağgül'ün intihar notunda "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın tutuklandı
Aleyna Ağgül'ün intihar notunda "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın tutuklandı
Uluslararası dev şirketler Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı
Uluslararası dev şirketler Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı